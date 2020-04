NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Quartal von 22,00 auf 25,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate bestätigen, wie stark der niederländisch-belgische Handelskonzern inzwischen vor allen in den USA vom Trend hin zum Außer-Haus-Verzehr profitiere, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Zeiten der Corona-Krise seien die Aktien zur Absicherung des Portfolios attraktiv./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

