Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 7 avril/April 2020)

At the request of the company the common shares of Data Deposit Box Inc. ("DDB") will be delisted at market close on April 7, 2020.

DDB, a global provider of cloud backup and recovery technology, and HostPapa, Inc. ("HostPapa"), a web technology company specializing in web hosting and cloud services for small businesses, have announced that the amalgamation transaction (the "Amalgamation") allowing DDB to be acquired by HostPapa has closed effective the end of business yesterday. The Amalgamation resulted in DDB amalgamating with a subsidiary of HostPapa, the amalgamated corporation becoming a wholly-owned subsidiary of HostPapa and, as part of the completion of the transaction, DDB shareholders will receive $0.012491639 per share in cash for each DDB share (the "Cash Payment"). The Amalgamation was approved by the DDB shareholders via special resolution at DDB's annual general and special shareholders meeting (the "AGM") held last month on March 13th.

Pursuant to the letter of transmittal mailed to DDB shareholders as part of the material in connection with the AGM, registered holders of DDB shares, in order to receive the Cash Payment to which they are entitled, will be required to deposit their share certificate(s) representing DDB shares, together with a duly completed letter of transmittal, with Capital Transfer Agency, the depositary in respect of the Amalgamation. Shareholders whose DDB shares are registered in the name of a broker, dealer, bank, trust company or other nominee should contact their nominee with questions regarding the receipt of their Cash Payment. DDB shareholders who have questions or require other assistance with submitting their DDB shares to the Amalgamation may direct their questions to Capital Transfer Agency by email at info@capitaltransferagency.com or by calling 1-416-350-5007 within Canada or toll free at 1-844-499-4482.

_________________________________

À la demande de la société, les actions ordinaires de Data Deposit Box seront radiées de la cote du marché le 7 avril 2020.

Data Deposit Box Inc. («DDB»), un fournisseur mondial de technologies de sauvegarde et de restauration dans le cloud, et HostPapa, Inc. («HostPapa»), une société de technologie Web spécialisée dans l'hébergement Web et les services cloud pour les petites entreprises, ont annoncé que la transaction de fusion (la «fusion») permettant à DDB d'être acquise par HostPapa a été conclue à la fin de la journée d'hier. La fusion a entraîné la fusion de DDB avec une filiale de HostPapa, la société issue de la fusion devenant une filiale en propriété exclusive de HostPapa et, dans le cadre de la conclusion de la transaction, les actionnaires de DDB recevront 0,012491639 $ par action en espèces pour chaque action de DDB (le « Paiement en espèces"). La fusion a été approuvée par les actionnaires de DDB par résolution spéciale lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de DDB (l '« AGA ») tenue le mois dernier le 13 mars.

Conformément à la lettre d'envoi envoyée aux actionnaires de DDB dans le cadre des documents relatifs à l'AGA, les détenteurs inscrits d'actions DDB, afin de recevoir le paiement en espèces auquel ils ont droit, devront déposer leur certificat d'actions (s ) représentant des actions DDB, accompagnées d'une lettre d'envoi dûment complétée, auprès de Capital Transfer Agency, le dépositaire de la fusion. Les actionnaires dont les actions DDB sont inscrites au nom d'un courtier, d'un courtier, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre prête-nom doivent contacter leur prête-nom pour toute question concernant la réception de leur paiement en espèces. Les actionnaires de DDB qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour soumettre leurs actions DDB à la fusion peuvent adresser leurs questions à Capital Transfer Agency par courriel à info@capitaltransferagency.com ou en appelant au 1-416-350-5007 au Canada ou sans frais au 1 -844-499-4482.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 7 avril/April 2020 Symbol(s)/Symbole(s) : DDB

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com