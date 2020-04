Veeva wird digitale Strategien und eine Umsetzungs-Roadmap entwerfen, um den Außendienst-Teams zu helfen, sich besser mit Vertretern des Gesundheitswesens zu vernetzen

Veeva geht Allianzen mit Accenture, Deloitte und anderen Partnern ein, um branchenweite Initiativen zur digitalen Transformation zu ermöglichen und Kunden schnell zum Laufen zu bringen

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute Branchenallianzen bekannt, die den branchenweiten Wandel hin zum digitalen Engagement beschleunigen sollen. Gemeinsam mit Accenture, Deloitte und anderen Allianzpartnern unterstützt Veeva Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Strategien für digitales Engagement. Das "Digital Field Engagement"-Angebot wird der Branche helfen, digitale Kanäle wie Remote-Meetings, virtuelle Events und E-Mail als primäre Möglichkeit für Außendienstmitarbeiter zu nutzen, um sich mit den Fachkräften des Gesundheitswesens zu vernetzen.

"Wir kommen zusammen, um den Biowissenschaften dabei zu helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, und zwar durch eine Kombination aus strategischen Dienstleistungen, modernen Cloud-Anwendungen und schneller Umsetzungsunterstützung", sagte Dan Rizzo, Vizepräsident für globale Unternehmensberatung bei Veeva. "Biopharmazeutische Unternehmen werden in der Lage sein, ihre Kundenbindungsstrategien schnell auf die digitale Ebene zu verlagern, da der personenbezogene Zugang abnimmt."

Veevas "Digital Field Engagement"-Lösung bietet eine Roadmap für Kunden, die sich über digitale Kanäle mit Vertretern des Gesundheitswesens vernetzen wollen. In der vierwöchigen Zusammenarbeit definiert Veeva die Rollen, Zuständigkeiten, Tools, Daten und Schulungen, die für das digitale Engagement erforderlich sind. Die Kunden erhalten Best Practices in Bezug auf Remote-Detaillierung und Remote-Stichproben unter Verwendung von Veeva CRM Engage Meeting und dem Versand richtlinienkonformer Inhalte mit Veeva CRM Approved Email sowie eine vollständige Roadmap für die zu implementierenden Prozesse und Technologien.

Accenture, Deloitte und andere Partner werden die Umsetzung der Strategie für das digitale Engagement unterstützen. Gemeinsam helfen Veeva und sein Partner-Ökosystem den Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften bei der Umsetzung von Änderungen an Geschäftsprozessen und bei der schnellen Einführung.

Lesen Sie hier Expertentipps und Best Practices von Veeva, die Ihnen dabei helfen, Ihr Engagement über digitale Kanäle zu verbessern.

Erfahren Sie auf dem bevorstehenden Veeva-Gipfel am 9. Juni 2020, wie Veeva Kunden dabei unterstützt, die digitalen Kanäle für die Vernetzung mit Vertretern des Gesundheitswesens zu nutzen. Melden Sie sich für die virtuelle Veranstaltung an und bleiben Sie über die Programmdetails auf dem Laufenden unter veeva.com/Summit.

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

+1 925 264 8885

roger.villareal@veeva.com

Kiran May

Veeva Systems

+44 796 643 2912

kiran.may@veeva.com