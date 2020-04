FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Dienstag war von hohen Umsätzen geprägt, so ein Händler von Lang & Schwarz. Erneut hatten wieder einige Unternehmen ihre Ausblicke aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen. Darunter Henkel und Deutsche Post. Henkel gaben um 1 Prozent nach. Im ersten Quartal seien bereits negative Auswirkungen spürbar gewesen, so der Konzern. Für die Deutsche Post-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach unten. Lufthansa erhöhten sich um 1 Prozent. Der Konzern hatte in Erwartung langfristiger Auswirkungen durch die Corona-Krise konzernweit weitreichende Maßnahmen beschlossen, um sowohl die Flotte zu verkleinern als auch Arbeitsplätze in der Verwaltung abzubauen. Auffällig waren Windeln.de mit Aufschlägen von 9 Prozent. Der Online-Händler hatte wegen der Corona-Pandemie eine erhöhte Nachfrage im März verzeichnet. Auch im April sei eine starke Nachfrage zu erkennen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.200 10.357 -1,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

