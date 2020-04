Reinigungs- und Desinfektionsboom sorgt bei Clorox für beste Aussichten. Long Setup mit geringem Risiko hier bei ratgeberGELD.at

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Aktie hat im Halbjahresverlauf einen Kurszuwachs von rund 20 Prozent hingelegt. Ein Breakout erfolgte Mitte März als das Wertpapier auf ein Allzeithoch von über 214 USD hochschoss. Die aktuelle Konsolidierung können wir im Idealfall für ein Long Setup nutzen. Die Widerstandslinie wurde gestern einmal gekreuzt. Im Wiederholungsfall sehen wir das als Einstiegssignal an.Das Unternehmen stellt Reinigungs– und Desinfektionsmittel her, die in diesen Zeiten besonders gefragt sind. Hinzu kommt, dass die fundamentalen Kennzahlen eine erfreuliche Tendenz aufweisen. Der Short Float-Anteil von 7.42 Prozent ist relativ hoch und könnte einen Kursschub beschleunigen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 1. Mai veröffentlicht, was unsere Trade-Absichten nicht weiter stört.Unser Long Setup mit dem Einstiegssignal bei 182.46 USD, dem Kursziel beim Allzeithoch von 214.26 USD und dem Stopp Loss bei 173.37 USD ergibt ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 2.5.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/clorox-aktie-clx-blitzsauberes-setup-mit-crv-2-5/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CLX.