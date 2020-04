von Stephan Bauer, Euro am SonntagEin Winzling mit einer Größe von ein paar Millionstel Millimetern erschüttert den Globus: Rund eine Million Menschen weltweit hat der Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehrere Zehntausend sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Und zugleich rüttelt die Pandemie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...