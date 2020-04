Um das schwarze Gold der Erde herrscht aktuell ein historischer Preiskrieg zwischen den Fördernationen. Dieser Ausnahmezustand bietet nun jedoch gerade Verbrauchern und Privatanlegern erhebliche Chancen.? Doppelschock am Ölmarkt ? Förderkürzungen und Strafzölle? ? ?bezwecken keine langfristige ErholungDas Sprichwort: "Dieses Mal ist alles anderes", hat schon viele Spekulanten und Börsianer in den Ruin getrieben. Nichtsdestotrotz beschreibt es die aktuelle Situation am globalen Erdölmarkt ...

