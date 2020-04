BERLIN (dpa-AFX) - Sportbars müssen in der Zeit ohne Fußball-Bundesliga nicht für ihr Sky-Abonnement zahlen. Der Pay-TV-Sender will die Zahlungen "rückwirkend zum 14. März 2020 so lange aussetzen, bis wir wieder ein adäquates Live-Sport-TV-Programm liefern können", heißt es in einem Schreiben an die Gastronomen. Für private Kunden gibt es bisher keine Kulanz-Regelung, sagte ein Sprecher des Unternehmens.



Sky hat wie der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN nach der Absage nahezu aller Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit keine Live-Übertragungen im Angebot. Sie zeigen derzeit vor allem Dokumentationen und Aufzeichnungen früherer Fußballspiele./mrs/DP/stk

