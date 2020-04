Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Für die Commerzbank wird die geplante Veräußerung ihrer polnischen Tochter M-Bank wegen der Corona-Krise immer schwieriger. Die Verhandlungen über einen Verkauf der 69-prozentigen Beteiligung an der M-Bank lägen derzeit auf Eis, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Wegen Reiseeinschränkungen und Kontaktsperren sei es aktuell unmöglich, in Polen Verhandlungen zu führen. (Handelsblatt S. 32)

ALLIANZ - Giulio Terzariol, Finanzchef der Allianz, kennt den Konzern wie kaum ein Zweiter. Der Topmanager sieht den Versicherer auch in der Corona-Krise gerüstet - selbst wenn die Aktienmärkte um weitere 30 Prozent sinken. "Es muss viel passieren", sagt er auf die Frage, was die Allianz in die Knie zwingen könnte. Selbst bei einem sehr düsteren Szenario mit vielen negativen Entwicklungen hätte der Versicherer noch das geforderte Minimum an Eigenkapital. (SZ S. 16)

ZOOM - Der US-Videodienst Zoom ist einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen die Zahl seiner täglichen Nutzer von 10 Millionen auf 200 Millionen gesteigert. Doch zugleich werden immer neue Sicherheitspannen bekannt: So hat Zoom Verbindungen ohne Wissen seiner Kunden durch China geleitet, veraltete Verschlüsselungstechnik genutzt und Nutzerdaten mit Facebook geteilt. Fast täglich wird die Liste der Vorwürfe länger. Politiker aus Koalition und Opposition warnen nun gegenüber dem Handelsblatt vor dem Videodienst. (Handelsblatt S. 16)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2020 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.