In sechs Börsentagen plus einer Tagespause schafften die Märkte rund ein Drittel wieder zurück, was in 20 Ausverkaufstagen verloren wurde. Jeweils gemessen an den Indizes. Das hat es noch nie gegeben. Aber zu jedem Ereignis gehört eine Pause und bei vielleicht 11.000 im DAX dürfte vor Ostern Schluss sein. Doch wie verfährt man taktisch im Rahmen einer Strategie? Das lesen Sie heute in der AB-Daily und/oder TB-Daily für die Futures.



