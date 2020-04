The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB1BQ7 LB.HESS.THR. IHS 16/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1JJ5 LB.HESS.-THR.IS.10B/2014 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4ZD5 HCOB IS 15/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WGD8 LBBW CEC BONANL P 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WW48 LBBW HOT BOA 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0Y8L1 LBBW DL MSF BOAP SZP14/20 BD02 BON USD NCA XFRA NZGOVDT420C6 NEW ZEALD 2020 15.04. BD02 BON NZD NCA XFRA US31562QAC15 FIAT CHRYSL.AUTOM. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US35906AAH14 FRONTIER COMMUNICTS 10/20 BD02 BON USD NCA XFRA US548661CQ89 LOWE'S COS 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US912828X216 US TREASURY 2020 BD02 BON USD NCA R66A XFRA USU7185PAF00 PHILLIPS 66 17/20FLR REGS BD02 BON USD NCA NZ6N XFRA XS1055430182 NESTLE HLDGS 14/20 MTN BD02 BON NOK NCA QZ4C XFRA XS1218336037 WESTPAC SEC.NZ 15/20 MTN BD02 BON NZD N