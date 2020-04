FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.092 EUR

1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10 0.061 EUR

4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 1.417 EUR

A44 XFRA ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 7.580 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.044 EUR

BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.248 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.368 EUR

51B XFRA GB00B4QVDF07 BIOVENTIX PLC LS -,05 0.407 EUR

TGHN XFRA LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. 3.500 EUR

