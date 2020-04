Von Josh Beckerman

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Übernahme des US-Mobilfunkanbieters Sprint durch T-Mobile US will auch der bisherige Sprint-Partner Shenandoah Telecommunications mit dem neuen Eigentümer zusammenarbeiten. Shenandoah und die Telekom-Tochter führen derzeit Gespräche. Die Parteien haben 90 Tage Zeit für eine Einigung.

April 08, 2020

