Medios AG mit Rekordjahr 2019 - Optimistischer Ausblick auf 2020 trotz Corona-PandemieDGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Medios AG mit Rekordjahr 2019 - Optimistischer Ausblick auf 2020 trotz Corona-Pandemie08.04.2020 / 07:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsMedios AG mit Rekordjahr 2019 - Optimistischer Ausblick auf 2020 trotz Corona-Pandemie* Specialty Pharma Unternehmen veröffentlicht Geschäftsbericht 2019* Deutlicher Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 517 Mio. (+ 58 Prozent) und des bereinigten EBT* auf EUR 16,2 Mio. (+ 48 Prozent)* Vorstand erwartet für 2020 anhaltendes Wachstum mit Konzernumsatz von rund EUR 610 bis 670 Mio. und bereinigtem EBT* von rund EUR 17,5 bis 20,5 Mio.Berlin, 8. April 2020 - Die Medios AG ("Medios"), eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, hat ihren Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Gemäß dem testierten IFRS-Abschluss stieg der Konzernumsatz im Zeitraum von Januar bis Dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57,6 Prozent auf 516,8 Millionen Euro (Vj. EUR 327,8 Mio.). Das um Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* erhöhte sich um 51,4 Prozent auf 17,7 Millionen Euro (Vj. EUR 11,7 Mio.) und das um Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis vor Steuern (EBT)* kletterte um 47,7 Prozent auf 16,2 Millionen Euro (Vj. EUR 11,0 Mio.). Damit entsprechen die testierten Kennzahlen nahezu exakt den im Februar veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen. Demnach wurde die im September deutlich angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2019 leicht übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand trotz der Corona-Pandemie ein anhaltendes Wachstum.Beide operativen Segmente trugen zum starken Wachstum bei Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 466 Millionen Euro, ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Vj. EUR 289 Mio.). Grund hierfür waren insbesondere die Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Partnerapotheken, der Ausbau des bestehenden Partnernetzwerks und die Erweiterung der Produktpalette. Das bereinigte EBITDA* erhöhte sich um 26 Prozent auf 11,7 Millionen Euro (Vj. EUR 9,3 Mio.). Das bereinigte EBT* kletterte um 22 Prozent auf 11,2 Millionen Euro (Vj. EUR 9,2 Mio.).Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 50,4 Millionen Euro, ein Plus von 30 Prozent gegenüber Vorjahr (Vj. EUR 38,8 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf die deutliche Erhöhung individualisierter Herstellungen sowie die weitere Diversifikation der Indikationsbereiche zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA* stieg um 88 Prozent auf 6,2 Millionen Euro (Vj. EUR 3,3 Mio.). Das bereinigte EBT* kletterte um 93 Prozent auf 5,4 Millionen Euro (Vj. EUR 2,8 Mio.). Damit belief sich die bereinigte EBT*-Marge auf 10,7 Prozent, eine deutliche Steigerung von 3,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (Vj. 7,3 Prozent).Der interne Geschäftsbereich Services, der hauptsächlich Serviceleistungen für die Konzerngesellschaften der Medios Gruppe erbringt, verzeichnete einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen Euro (Vj. EUR 0,1 Mio.) und ein bereinigtes EBT* von -0,4 Millionen Euro.Matthias Gärtner, CFO der Medios AG: "2019 war das erfolgreichste Geschäftsjahr in unserer Firmengeschichte. Dabei haben wir insbesondere von der steigenden Anzahl neuer individualisierter Therapien in verschiedenen Indikationsgebieten profitiert. Für das Geschäftsjahr 2020 gehen wir von einem weiterhin anhaltenden Wachstum aus. Unser Ziel bleibt es, die Position von Medios als einer der führenden Kompetenzpartner für Specialty Pharma Lösungen zu stärken und somit die Attraktivität von Medios insbesondere für Partnerapotheken weiter zu erhöhen."Die Wachstumsstrategie von Medios umfasst zum einen den Ausbau des Kundenstamms und des Partnernetzwerks mit spezialisierten Apotheken in Deutschland. Zum anderen soll das Produktangebot erhöht und auf weitere Indikationsgebiete ausgeweitet werden. Weitere strategische Schwerpunkte liegen auf der Nutzung bestehender Kapazitäten und dem Ausbau der vorhandenen Produktion. So plant Medios, die Margen durch Skaleneffekte zu steigern und die Anzahl der hergestellten patientenindividuellen Therapien weiter zu erhöhen.Optimistischer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 Medios verfügt als Specialty Pharma Unternehmen über ein relativ konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell. Die Geschäftsentwicklung wurde bislang nicht wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Dennoch kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob die Ausbreitung des Coronavirus künftig größere Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben wird. Aufgrund dieser besonderen Rahmenbedingungen zeigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 größere Bandbreiten: Demnach erwartet Medios - inklusive der im März 2020 erfolgten Akquisition der Kölsche Blister GmbH - einen Konzernumsatz von rund 610 bis 670 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA* von rund 19,5 bis 22,5 Millionen Euro und ein bereinigtes EBT* von rund 17,5 bis 20,5 Millionen Euro.Der Geschäftsbericht 2019 der Medios AG steht auf der Website http://medios.ag/de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung.* EBITDA und EBT sind jeweils anteilig bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 1,37 Millionen Euro (nicht liquiditatswirksam) für das Geschäftsjahr 2019. Das EBT ist zudem anteilig bereinigt um Sonderaufwendungen für Abschreibungen auf den Kundenstamm infolge der Übernahme von Betriebsteilen der MediosApotheke Anike Oleski e. Kfr. in Höhe von 0,61 Millionen Euro (nicht liquiditatswirksam) im Geschäftsjahr 2019.Über Medios AG Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. 