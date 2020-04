Aladdin Healthcare Technologies SE: Aladdin Healthcare Technologies SE Q1-Performance Bericht: Durchbruch für schnellere Medikamentenentwicklung und erfolgreiche Implementierung von KI-Tools gegen die Ausbreitung von COVID-19 - Benchmark vom BusinessplanDGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Zwischenbericht Aladdin Healthcare Technologies SE: Aladdin Healthcare Technologies SE Q1-Performance Bericht: Durchbruch für schnellere Medikamentenentwicklung und erfolgreiche Implementierung von KI-Tools gegen die Ausbreitung von COVID-19 - Benchmark vom Businessplan08.04.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE Q1-Performance Bericht: Durchbruch für schnellere Medikamentenentwicklung und erfolgreiche Implementierung von KI-Tools gegen die Ausbreitung von COVID-19 - Benchmark vom Businessplan übertroffenBERLIN/LONDON, 8. April 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2) zeigt eine starke Entwicklung im ersten Quartal und erreicht wichtige Meilensteine bereits vorzeitig. Zwei selbstentwickelte Knowledge-Graphs helfen dabei, neue Krankheitsbilder- und Virusmechanismen zu entdecken und so die geeignete Medikamentenentwicklung in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen zu beschleunigen. Aladdin hat zudem weitere Fortschritte bei der Implementierung seines KI-gestützten Risikobewertungstools zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 erzielt.- Minimum Viable Product (MVP) für Alzheimer-Diagnose-Tool fertiggestellt- Entwicklung und Implementierung von Knowledge-Graphs für COVID-19 und altersbedingte Krankheiten- Health Risk Assessment Tool (HRA) für das Echtzeit-Risikomanagement von COVID-19 erstellt- Erfolgreiche Entwicklung eines sicheren Körpertemperatur-Screening-Systems für die Massengesundheitsüberwachung- Software mit Schwerpunkt auf altersbedingte Krankheiten für Wearables entwickeltAladdin Healthcare erreicht im ersten Quartal 2020 weitere Meilensteine bei der Entwicklung von Gesundheitsüberwachungstools auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI). Damit liegt das Unternehmen bereits vor dem eigenen strategischen Zeitplan.Tool zur Diagnose von klinischer Alzheimer fertiggestellt Aladdin ist eines der ersten Unternehmen weltweit, das KI mit multimodalen Daten anwendet. Dem Unternehmen ist es gelungen, eine Plattform für die Diagnose von Alzheimer und anderen altersbedingten Krankheiten im Frühstadium aufzubauen, die die diagnostische Genauigkeit der konventionellen Praxis zur Frühdiagnose von klinischer Alzheimer übertrifft. Hierzu verzahnt Aladdin weltweit führende Biobank-Datenbanken mit der hohen Kompetenz bei medizinischen KI-Anwendungen zu einem hocheffizienten Knowledge-Graph. Das Minimum Viable Product (MVP) für das Alzheimer-Diagnose-Tool wurde bereits im ersten Quartal 2020 fertiggestellt. Derzeit ist Aladdin der einzige Anbieter auf dem Markt und verfügt auf globaler Ebene über keinen Wettbewerber. Das Aladdin-Tool wird derzeit von mehreren akademischen und medizinischen Partnern validiert, darunter die Universität Oslo in Norwegen, die Universität Cambridge in Großbritannien und verschiedene Kliniken weltweit.Bei Knowledge-Graphs handelt es sich um graphisch-strukturierte Wissensdatenbanken, in denen die Ergebnisse in Form von Beziehungen zwischen und von verschiedenen Datenanbietern dargestellt werden. In einem Knowledge-Graph werden Entitäten (Knoten) über sogenannte Kanten in Beziehung zueinander gestellt und in einen thematischen Kontext gebracht. Das KI-Team von Aladdin konnte durch den Einsatz fortschrittlicher Text-Mining-Techniken biomedizinisches Wissen aus über 30 Millionen Forschungsartikeln extrahieren und einen umfassenden Wissensgraphen mit mehr als 800.000 Entitäten und über 10 Millionen Kanten zwischen Krankheiten, Zielen, Verbindungen, Biomarkern und Genen erstellen.Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Unser KI-basierter Algorithmus für die Literaturübersicht kann Tausende von Publikationen verarbeiten und die wichtigsten Beziehungen zwischen verschiedenen Krankheiten und Risikofaktoren in Beziehung setzen. Das Ergebnis ist unser einzigartiger Knowledge-Graph. Wir werden unsere Modelle in den nächsten zwölf Monaten weiter deutlich optimieren können, um die Sicherheit und Effizienz von Diagnosen signifikant zu erhöhen. Die Frühdiagnose ist ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von hochwirksamen Medikamenten."KI-gestützte Tools gegen COVID-19 validiert Aladdin hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einen weiteren Schritt unternommen, indem das Unternehmen einen COVID-19-zentrierten Knowledge-Graph durch Textmining von über 47.000 wissenschaftlichen Artikeln über COVID-19, SARS-CoV-2 und verwandte Coronaviren erstellt hat.Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE: "Wir wollen durch den Einsatz modernster KI- und Big-Data-Technologie Antworten auf die drängendsten Fragen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie liefern und vernetzen. Hierzu gehören weitergehende Informationen zur Übertragung, Inkubation und Umweltstabilität von COVID-19, genauso wie Daten zu Risikofaktoren, Genetik, Herkunft und weiteren Entwicklungen. Gleichzeitig hoffen wir, eine breitere Wissensbasis zu möglichen Impfstoffen und Therapeutika bilden zu können."Aladdin bemüht sich kontinuierlich darum, durch die Implementierung seiner KI-Tools und seines technischen Fachwissens wesentlich dazu beizutragen, die Ausweitung von COVID-19 zu stoppen und Millionen Leben zu retten.Bereits Ende März gab Aladdin bekannt, zusammen mit einem Hardware-Technologieunternehmen mit Sitz in China ein neuartiges System entwickelt zu haben, das ein KI-gestütztes Körpertemperatur-Screening eine Massengesundheitsüberwachung ermöglicht, bei der individuelle Körpertemperaturen in Menschenmassen ohne eine Temperaturpistole oder manuelle Messung ermittelt werden können.Zudem launchte Aladdin Ende des ersten Quartals ein "Health Risk Assessment Tool (HRA)" als Web- und Mobilanwendung zur Risikobewertung von COVID-19-Verdachtsfällen und Patienten für den weltweiten Einsatz. Die KI-Anwendung vereint künstliche Intelligenz mit Augmented Reality (AR) und bietet den Nutzern eine Echtzeit-Risikobewertung von Coronavirus-Erkrankten.Entwicklung von Wearables-Software für altersbedingte Krankheiten Des Weiteren konnte Aladdin die Entwicklung einer auf altersbedingte Krankheiten fokussierten Software erfolgreich abschließen, die auf tragbaren Geräten von Drittanbietern (Wearables) installiert werden kann, wie Fitbits und Apple Watches. Diese KI-gestützte Software ist auf die Bedürfnisse von Patienten mit altersbedingten Krankheiten abgestimmt und überwacht eine Reihe essenzieller Vitaldaten und Funktionen. Damit die Software zunächst validiert wird und dann Marktreife erreicht, strebt Aladdin weitere Entwicklungspartnerschaften an.Weitere Informationen über die Meilensteine des Unternehmens für das erste Quartal 2020 mit erläuternden Grafiken und Schaubilder finden Sie unter aladdinid.com/press-releasesÜber Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie COVID-19 gegen das Coronavirus angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. 