Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die fulminante Erholung der Aktienmärkte hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Der deutsche Leitindex konnte zwar nicht alle Gewinne halten, sprang aber auf ein neues Vier-Wochen-Hoch. Am Ende lag der DAX bei 10.357 Punkten. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent. Die Marktidee ist diesmal das Währungspaar EUR/USD.