Der Kochboxenversender Hellofresh verschiebt seine Hauptversammlung wegen der Corona-Pandemie. Die Aktionäre sollten eigentlich am 28. April zusammenkommen, doch der MDAX-Konzern hat den Termin am Dienstag abgesagt. Vorschriften des Berliner Senats in der Viruskrise machten dies nötig, teilte das Unternehmen mit. Hellofresh will das Treffen bis Ende Juni nachholen. Infolge der Pandemie sagen immer mehr Konzerne ihre Hauptversammlung ab und halten sie entweder virtuell ab oder verschieben sie.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...