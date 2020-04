So hat Wintershall Dea mit Maria und Dvali bereits Felder in der Region rund um Bergknapp, die Öl produzieren oder aktuell entwickelt werden. Die Entfernung zum Ende 2017 gestarteten Maria-Feld beträgt nur 8 km, die Küste liegt 185 km entfernt. "Dieser spannende Fund in der Nähe bereits bestehender Infrastruktur bestätigt, dass Norwegen als Kernregion für die Suche, Entwicklung und Förderung sowohl heute als auch in Zukunft großes Potenzial bietet", meint Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied Hugo Dijkgraaf. Die Gas- und Ölsuche rund um schon bestehende Infrastruktur gehört zur Norwegen-Strategie des Unternehmens ...

