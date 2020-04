Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Erst kräftig rauf, dann kräftig runter. Das könnten die Anleger auch in dieser Woche erleben. Der DAX war gestern kräftig gestiegen. Das galt zunächst auch für die US-Börsen. Der Jones drehte anschließend aber noch ins Minus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Carnival, Ping An, die Deutsche Post, die Deutsche Lufthansa, Shop Apotheke, Jenoptik und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.