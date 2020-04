FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einem Kursverlust von mehr als zwei Prozent haben die Aktien von HeidelbergCement am Mittwoch zu den größten Dax -Verlierern im vorbörslichen Handel auf Tradegate gezählt. Belastet wurden die Papiere des Zementherstellers von einer Verkaufsempfehlung der Investmentbank JPMorgan.



Deren Analystin Elodie Rall begründete die Abstufung von "Neutral" auf "Underweight" vor allem mit der Verschuldungsquote. Das Verhältnis der Nettoschulden zum operativen Gewinn (Ebitda) sei bei den Heidelbergern im europäischen Bausektor am höchsten. Damit sei der Konzern in der Corona-Krise finanziell weniger flexibel als Wettbewerber./bek/fba

