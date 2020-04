Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Länder der Eurozone nach der Unterbrechung der Beratungen über ein Hilfspaket wegen der Corona-Krise zusammen mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire aufgefordert, einen Kompromiss zu finden. "In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Gemeinsam mit Bruno Le Maire rufe ich deshalb alle Euro-Länder auf, sich einer Lösung dieser schwierigen Finanzfragen nicht zu verweigern und einen guten Kompromiss zu ermöglichen - für alle Bürgerinnen und Bürger."

Bei den seit Dienstagnachmittag laufenden Verhandlungen der europäischen Finanzminister hatte es weiter keine Einigung über ein Hilfspaket gegeben. Die Beratungen wurden auf Donnerstag verschoben, wie Eurogruppenchef Mario Centeno mitteilte. "Nach 16 Stunden Diskussionen sind wir nah an eine Einigung gekommen, aber wir sind noch nicht da", erklärte Centeno am Morgen über Twitter. "Ich habe die Eurogruppe unterbrochen und setze morgen, Donnerstag fort." Ziel bleibe "ein starkes EU-Sicherheitsnetz" und eine Verpflichtung auf einen umfangreichen Erholungsplan. Eine für 10 Uhr geplante Pressekonferenz wurde abgesagt.

In der Konferenz wollen die europäischen Finanzminister über den richtigen Weg beraten, wie Europa den am meisten von der Corona-Krise betroffenen Ländern finanziell beistehen soll. Bis Ende der Woche sollten sie dazu nach bisherigen Planungen den EU-Spitzen einen Vorschlag für ein gemeinschaftliches Vorgehen präsentieren. Die Finanzminister streiten aber bislang noch über die Instrumente. Der Vorschlag, gemeinsame Corona-Bonds aufzulegen, stößt bei der Bundesregierung, aber auch Ländern wie den Niederlanden und Österreich auf Widerstand. Sie lehnen eine Vergemeinschaftung von Schulden ab. Italien beharrt in den Beratungen aber darauf.

Centeno hat eine "Drei-Säulen-Strategie" aus Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), Garantien der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Unternehmenskredite und dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Programm für das Kurzarbeitergeld propagiert. Scholz hat mit Blick auf diese Elemente von "drei Instrumenten der Solidarität" gesprochen.

