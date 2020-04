Am Mittwoch stoppt der deutsche Leitindex seine Erholungstendenz und notiert tiefer.Der DAX startete mit einem Verlust von 0,53 Prozent bei 10.301,56 Einheiten in den Börsentag.Die Finanzminister der EU konnten sich im Streit über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket vorerst nicht einigen und vertagten sich auf Donnerstag. Das belastet am Morgen die Kurse.Schon an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...