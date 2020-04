Netfonds AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2019, Wachstum in allen BereichenDGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Netfonds AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2019, Wachstum in allen Bereichen08.04.2020 / 09:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Vorläufiger Brutto-Konzernumsatz steigt dynamisch um 22,3% auf Euro 114,5 Mio. (Vorjahr Euro 93,7 Mio)* Erhöhung des Netto-Konzernumsatzes um 24,2% auf Euro 25,0 Mio., EBITDA + 63 Prozent auf Euro 2,26 Mio.* Assets under Administration + 20,7% auf Euro 14,6 Mrd.* Hohe Zukunftsinvestitionen in die finfire Plattformentwicklung und Vertrieb aus dem laufenden Cash-Flow getätigtHamburg, 08. April 2020- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat das Geschäftsjahr 2019 auf Basis der vorläufigen ungeprüften Geschäftszahlen erfolgreich abgeschlossen und ihr dynamisches Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen konnte in allen Bereichen gemäß Planung oder sogar darüber hinaus wachsen und wichtige Meilensteine seiner Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen.Der Brutto-Konzernumsatz stieg demnach um 22,3 Prozent auf Euro 114,5 Mio. (Euro 93,6 Mio. Mio. EUR). Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich um 23,7% auf Euro 25,0 Mio. (Euro 20,1 Mio.). Die Rohertragsmarge lag bei 21,8% deutlich über der Zielmarke von 20 Prozent. Das EBITDA lag trotz der weiterhin hohen Investitionstätigkeit in den Vertrieb und die Digital-Plattform finfire mit Euro 2,3 Mio. (1,38 Mio. EUR) um 63% über dem Vorjahreswert.Mit einem Bruttoumsatz von Euro 114,5 Mio. konnte die Netfonds Gruppe im Jahr 2019 abermals einen neuen Rekordwert aufstellen und organisch um mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr wachsen. Die Grundlage hierfür bilden neue Höchstwerte in allen Bereichen der Netfonds Gruppe. Im Bereich Regulierung (Haftungsdach und Vermögensverwaltung) lag das Wachstum bei 28%, das stärkste Wachstum mit mehr als 100% erzielte der Bereich "Marketing, White Label und eigene Produkte", zu dem insbesondere die Vervielfachung des Geschäftsvolumens der Netfonds Immobilienplattform beigetragen hat."Das Wachstum unserer Unternehmensgruppe hat während des vergangenen Jahres von Quartal zu Quartal weiter Fahrt aufgenommen", so Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Die Netfonds Gruppe kann damit ein weiteres Jahr Wachstum und positive Ergebnisse miteinander vereinen."Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen 2019 wie folgt dar:in Mio. EUR 2019 2018 Brutto-Konzernumsatz 114,5 93,6 22,3% Sonstige betriebliche Erträge 0,93 0,85 9,4% Netto-Konzernumsatz 25,0 20,2 23,7% Rohertragsmarge 21,8% 21,6% EBITDA 2,260 1,386 63,0% Assets under Administration 14.600 12.100 20,7% inkl. Fonds AdvisoryAktuelle Situation und Ausblick auf 2020Im soeben abgeschlossenen Q1/2020 waren bisher nur marginale Auswirkungen auf den Geschäftserfolg der Netfonds Gruppe zu verzeichnen. Das Neuantragsvolumen liegt aktuell über alle Sparten hinweg auf oder über dem Vorjahresniveau. Im Bereich der Investmentdepots ist sogar eine deutliche Steigerung von ca. 70% mehr Neuanträgen im Verhältnis zum Vorjahr zu verzeichnen.Für das laufende Geschäftsjahr 2020 geht der Vorstand daher, trotz der aktuell krisenhaften Situation der gesamten Wirtschaft, von einer weiterhin soliden Entwicklung des Geschäftsvolumens aus. Von der Veröffentlichung einer konkreten Prognose für das Jahr 2020 wird allerdings zu diesem Zeitpunkt abgesehen, da aus heutiger Sicht keine zuverlässige Mittelfristplanung möglich ist, auch unter Bezugnahme auf die behördlichen Maßnahmen und ihre konkreten Auswirkungen auf den weiteren Geschäftsverlauf.Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses ist für den 25. Mai 2020 geplant._____________________________________________________________________KontaktAud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 HamburgTel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.deÜber die Netfonds GruppeDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit mehr als 200 Mitarbeitern (Stand 31.12.2019) beläuft sich das vorläufige Jahresergebnnis des Unternehmens im Jahr 2020 mit Brutto- Konzernumsätzen in Höhe von Euro 114,5 Mio. und einem Netto-Konzernumsatz von Euro 25,0 Mio. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar.08.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1018289Ende der Mitteilung DGAP News-Service1018289 08.04.2020