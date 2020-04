Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747) hat operativ in der Corona-Krise noch einen Umsatzschub erfahren - nach sowieso schon guten Zahlen und dann gestern die Bundesbankmeldungen: KRIMI GESTERN NACH BÖRSENSCHLUSS: Um 18:07 Uhr die Mitteilung einer Kapitalerhöhung, die um 23.56 Uhr bereits mit Zusatzbezug geschlossen wurde: 58,00 EUR je Aktie, 1,12 Mio. neue Aktien, 65 Mio. EUR für Investitionen in "Nettoerlös dient der Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten Wachstums durch Investitionen (a) in Working-Capital, (b) in digitale Projekte, (c) in neue Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...