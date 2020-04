Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden drei Monaten einen massiven Rückgang Der ifo-Index der Produktionserwartungen ist im März von plus 2,0 auf minus 20,8 Punkte abgestürzt. Dieser Einbruch ist der schärfste seit Beginn der Umfrage 1991. In der Weltfinanzkrise 2008 fiel der Index im November um 13,3 Punkte. "Vermutlich ist die Entwicklung noch unterzeichnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...