FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat den Vertrag für den vor zehn Tagen zugesagten staatlichen Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro unterschrieben. Das Bankenkonsortium des Konzerns habe die Einbindung des Kredites der Förderbank KfW in die bestehende Tui-Kreditlinie, die so genannte "Revolving Credit Facility", unterstützt, teilte Tui Group mit.

Der Touristikkonzern hatte sich zur Beantragung des KfW-Kredits entschlossen, um die beispiellosen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie abzufedern, bis der normale Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen muss Tui wie andere das Veranstalter-, Flug-, Hotel- und Kreuzfahrt-Programm vorübergehend aussetzen.

"Tui ist ein kerngesundes Unternehmen, das vor der Krise wirtschaftlich erfolgreich war - Strategie, Struktur und Substanz stimmen", betonte der Konzern in der Mitteilung vom Mittwoch. "Das aktuelle Geschäftsjahr 2020 hatte mit extrem starken Buchungen begonnen."

April 08, 2020

