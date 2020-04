Müller - Die lila Logistik AG: Personelle Veränderung im Aufsichtsrat und VorstandDGAP-News: Müller - Die lila Logistik AG / Schlagwort(e): Personalie Müller - Die lila Logistik AG: Personelle Veränderung im Aufsichtsrat und Vorstand08.04.2020 / 09:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Presseinformation 08. April 2020MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat und VorstandBesigheim, 08. April 2020. Der Logistikdienstleister Müller | DIE LILA LOGISTIK ordnet die Verantwortung auf der obersten Managementebene neu. Professor Peter Klaus (76) scheidet nach 20 Jahren im Zuge der Umwandlung von der AG in die SE im zweiten Halbjahr 2020 aus dem Aufsichtsrat aus. Joachim Limberg (65) steigt zum gleichen Zeitpunkt in das Gremium auf. Die Verantwortung im Vorstand wird ebenfalls neu geordnet. Diese Veränderungen sind Teil der langfristigen Unternehmensstrategie LILA+.Umwandlung von der Aktiengesellschaft in die Societas Europaea (SE) und Veränderungen im Aufsichtsrat Müller - Die lila Logistik AG stellt in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Rechtsformwechsel in eine SE zur Abstimmung. Mit Eintragung der neuen Rechtsform ins Handelsregister wird Professor Peter Klaus sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats niederlegen. Im Rahmen der monistischen Verfassung der neuen SE wird Michael Müller (53) neben seiner Funktion als CEO im neuen geschäftsführenden Direktorium auch den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen.Die Besetzung des neu zu bildenden Verwaltungsrates erfolgt mit der Verabschiedung der Satzung der SE im Rahmen der Zustimmung der Hauptversammlung zum Formwechsel in eine SE. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Schubert (59) und das Mitglied des Aufsichtsrats, Per Klemm (53), sind als Verwaltungsratsmitglieder benannt. Herr Joachim Limberg verstärkt das Gremium und ist als stellvertretender Vorsitzender vorgesehen. Der frühere CEO der thyssenkrupp Materials Services GmbH ist zugleich stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Logistik e.V..Michael Müller kommentiert diese Veränderungen mit den Worten: "Bei Herrn Professor Klaus kann ich mich nach vielen Jahren der sehr guten Zusammenarbeit nur herzlich bedanken, verbunden mit dem Wunsch des weiteren konstruktiven Austauschs in der Zukunft. Er hat die Phase des Wachstums und der Entwicklung unseres Unternehmens stets aktiv begleitet. Mit Joachim Limberg heiße ich einen ausgewiesenen Supply Chain-Experten bei Lila Logistik herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit im zukünftigen Verwaltungsrat."Veränderungen im Vorstand Mit sofortiger Wirkung treten Veränderungen im Vorstand in Kraft und mit Eintragung der SE im Handelsregister wird das geschäftsführende Direktorium erweitert. Zukünftig verantwortet Michael Müller die Unternehmensstrategie, den Geschäftsbereich Digitale Services und die Nachhaltigkeitsaktivitäten. Im Mai 2020 übergibt er die Verantwortung für Vertrieb und Marketing an Marcus Hepp (46), der die Funktion des COO in den letzten zwölf Jahren innehatte. Jochen Haberkorn (51), bisher bereits Mitglied im Executive Committee, wird neu in das geschäftsführende Direktorium aufrücken und die Verantwortung für das operative Geschäft als COO übernehmen. Damit sind die Geschäftsbereiche Lila Consult und Lila Operating in einem Ressort gebündelt. Der Zuständigkeitsbereich von Rupert Früh (53), CFO, bleibt unverändert.Die Mitglieder des Aufsichtsrats (bis zur SE): Prof. Peter Klaus (Vorsitzender) Christoph Schubert (stellvertretender Vorsitzender) Per KlemmMitglieder im zukünftigen Verwaltungsrat (gemäß der im Rahmen des Beschlusses zum Formwechsel verabschiedeten Satzung der SE): Michael Müller Joachim Limberg Christoph Schubert Per KlemmMitglieder im zukünftigen geschäftsführenden Direktorium: Michael Müller (Chief Executive Officer) Rupert Früh (Chief Financial Officer) Marcus Hepp (Chief Sales Officer) Jochen Haberkorn (Chief Operating Officer)UnternehmensprofilMÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Beratung und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. Die Durchbrechung der klassischen Trennung von Beratung und Umsetzung erfolgt in den Geschäftsbereichen Lila Consult und Lila Operating. In nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 20 operativen Standorten. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Sprache: Deutsch