Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 08.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 626 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0PEF6 ISIN: AU000000SXL4 Ticker-Symbol: 6MM 
Frankfurt
08.04.20
09:38 Uhr
0,060 Euro
-0,076
-55,88 %
Branche
Medien
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,083
0,200
07:00
0,061
0,061
10:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SOUTHERN CROSS MEDIA
SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED0,060-55,88 %