Hamburg (ots) - Großes Lob von Deutschlands beliebtestem Entertainer: "Mit Bully zu drehen, hat unglaublich viel Freude gemacht", sagt Hape Kerkeling, 55, im exklusiven Interview mit GALA (Heft 16/2020, ab heute im Handel). "Er ist gescheit, freundlich und hundsbegabt." Ende 2019 stand Kerkeling, der sich vor einigen Jahren eigentlich in die "Show-Rente" verabschiedet hatte, an der Seite von Michael "Bully" Herbig für "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" vor der Kamera. Der Film, der im Herbst in die Kinos kommen soll, ist das letzte Werk des bayerischen Regisseurs Joseph Vilsmaier. "Selten hatte ich bei einem Filmdreh so viel Freude wie bei dieser Produktion!", versichert Kerkeling in GALA. "Mit Joseph Vilsmaier drehen zu dürfen, war ein Geschenk. Er war bei der konkreten Arbeit ein schweigsamer Regisseur und hat nach einer Szene kaum mal etwas gesagt. Aber geschaut hat er! Je nachdem, wie er geschaut hat, wusste man, ob ihm eine Szene gefallen hat oder nicht."