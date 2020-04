Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) hat, wie die meisten Investoren mit Sicherheit wissen, in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Das wirtschaftliche Chaos durch das Coronavirus und die Uneinigkeit der OPEC+ waren ein Doppelschlag, der zu heftigen Kursbewegungen geführt hat. Die jedoch möglicherweise der Vergangenheit angehören. Die OPEC+ und insbesondere Russland haben in letzter Zeit schließlich wieder versöhnlichere Töne angeschlagen. Eigentlich am Montag dieser Woche, jetzt vermutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...