Die Ballard Power-Aktie (WKN: A0RENB ISIN: CA0585861085) hatte nach Ihrem Höchststand am 19. Februar wegen der Corona-Krise deutliche Verluste hinnehmen müssen. So verlor die Aktie zeitweise um bis zu 46 Prozent. In der ersten Aprilwoche konnte sie jedoch bereits wieder über 20 Prozent zulegen. Aktuell befindet sich die Ballard Power-Aktie wieder bei 8,17 Euro. Gestern meldete sich das Ballard Power per Twitter mit sehr positiven Nachrichten aus ...

