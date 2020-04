Bielefeld (ots) - Pünktlich zu Ostern liefert die ZUGFeRD Community, der offene Verbund der Anwender von ZUGFeRD und E-Rechnung, ein besonderes Überraschungsei. Die ZUGFeRD Community bietet für die gerade verabschiedeten Rechnungsformate ZUGFeRD 2.1 und Factur-X 1.0 ein Online-Rechnungstool an. Zur Corona-Krise ist dies ein kleiner Beitrag für die nötige und unumkehrbare Digitalisierung der Wirtschaft. Das Online-Tool ist ab sofort kostenfrei zur Erstellung von Standard-konformen ZUGFeRD-Rechnungen nutzbar.Mit der Veröffentlichung des ZUGFeRD Formats in der Version 2.1 und Factur-X 1.0, dem französischen Pendant zu ZUGFeRD, werden elektronische Rechnungsprozesse noch attraktiver. ZUGFeRD 2.1 und Factur-X 1.0 sind vollständig kompatible und technisch identische Formate, die ab dem 24. März 2020 gemeinsam die Kennung Factur-X nutzen. Beide Formate sind für den Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und Verbrauchern geeignet.Um die Verbreitung der elektronischen Rechnung und damit auch Unternehmen und öffentliche Verwaltungen zu unterstützen, hat die ZUGFeRD Community ein kostenfreies Online-Programm für Rechnungen im ZUGFeRD und Factur-X Format entwickelt und stellt es zur kostenfreien Nutzung ohne Registrierung bereit. "Wir wollen jedem Unternehmen, ob Ein-Mann-Betrieb oder Großkonzern, die gleiche Möglichkeit bieten, die Vorteile der elektronischen Rechnung und besonders die Formate ZUGFeRD bzw. Factur-X zu entdecken. Gerade in der heutigen Situation halten wir es für besonders wichtig, der Digitalisierung Steine aus dem Weg zu räumen. Uns war es wichtig, die Wirtschaft und Verwaltung jetzt mit einer kostenfreien Lösung zu unterstützen, denn nur durch schnelle Umsetzungen kann die Digitalisierung wirklich gelebt und das Arbeiten in diesen ungewöhnlichen Zeiten erleichtert werden" erklärt Stefan Engel-Flechsig, Leiter der ZUGFeRD Community.Unter www.zugferd-rechnung.com (http://www.zugferd-rechnung.com/) können Rechnungsdaten eingegeben werden, die fertige Rechnung im Format Factur-X bzw. ZUGFeRD abgerufen werden und dann als Anhang zu einer E-Mail verschickt werden. Die Formatversionen ZUGFeRD 2.1 bzw. Factur-X 1.0 oder ZUGFeRD 1.0 sind optional verfügbar. Als Onlinetool muss die Lösung nicht installiert werden, erleichtert so das digitale Arbeiten und bietet eine sichere und einfache Art, Rechnungen zu schreiben und zu versenden. Die technische Basis für das Rechnungsprogramm bildet dabei eine leistungsfähige Transformationslösung, die im zertifizierten, deutschen Rechenzentrum der ZUGFeRD Community betrieben wird.In den nächsten Monaten ist geplant, auch Services für die Massenverarbeitung anzubieten, diese werden allerdings kostenpflichtig sein.Das Rechnungstool ist erreichbar via www.zugferd-rechnung.com (http://www.zugferd-rechnung.com) oder www.factur-x.eu. (http://www.factur-x.eu)Pressekontakt:ferd management & consulting GmbHAnnika TiedemannFon +49 (0521) 977 933-164E-Mail presse@ferdmc.comOriginal-Content von: ferd management & consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118330/4567111