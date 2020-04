Ein Tag noch, dann könnte sich entscheiden, wohin es mit dem Ölpreis und dementsprechend auch mit Energieaktien wie etwa Royal Dutch Shell weitergeht. Denn morgen werden die Vertreter der OPEC+-Staaten per Videokonferenz darüber diskutieren, wie die Ölpreise in dieser historischen Krise gestützt werden können. Es dürfte aber äußerst schwer werden, eine Einigung zu erreichen. Zur Erinnerung: Bei den vergangenen Treffen scheiterten die Verhandlungen oftmals an der Frage, wer einige 100.000 Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...