GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende festDGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende fest08.04.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GEA verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende fest* Präsenzveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie auf Ende des Jahres verschoben* Gesundheit der Teilnehmer und Wahrung der Aktionärsrechte stehen im Vordergrund* Unveränderter Dividendenvorschlag in Höhe von 0,85 EUR je Aktie* Maximal mögliche Abschlagszahlung von 0,42 EUR je Aktie für Anfang Mai 2020 beschlossenDüsseldorf, 8. April 2020 - Der Technologiekonzern GEA verschiebt aufgrund von COVID-19 die ursprünglich für den 30. April 2020 in Düsseldorf geplante ordentliche Hauptversammlung auf Ende des Jahres. Die Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister hat dabei höchste Priorität. Durch die Verschiebung der Präsenzveranstaltung trägt GEA aktiv dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.GEA will auch in diesem Jahr seinen Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Rechte vollumfänglich wahrzunehmen. Gerade im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise sind besonders viele Fragen zu erwarten. Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten hat sich das Unternehmen daher für die Verschiebung der Veranstaltung und gegen die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden. GEA nutzt dafür die kürzlich vom Gesetzgeber beschlossene Fristverlängerung und folgt damit auch den Empfehlungen mehrerer Aktionärsvertreter. Da derzeit noch nicht vorhersehbar ist, wann es wieder eine verlässliche Rechtslage für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen gibt, hat sich GEA für einen Zeitpunkt zum Ende des Jahres 2020 entschieden. Der genaue Termin der Hauptversammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.An dem im Geschäftsbericht 2019 formulierten Gewinnverwendungsvorschlag hält das Unternehmen weiterhin fest. Die Gesellschaft beabsichtigt damit unverändert, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,85 EUR je Aktie zu zahlen. Vorab wird GEA den auf Basis der beiden letzten maßgeblichen Jahresabschlüsse gesetzlich maximal möglichen Abschlagsbetrag in Höhe von 0,42 EUR je Aktie an die Aktionäre zum bisher geplanten Tag der Auszahlung der Dividende (6. Mai 2020) ausschütten. Dies haben der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen.Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.comÜber GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro in 2019. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte GEA weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teil des DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.