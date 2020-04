Erfurt (ots) - Auch die "Dein Song"-Finalist*innen sind gerade zuhause und können sich nicht wie gewohnt mit Freunden treffen oder ihren Erfolg feiern. Deshalb ermöglichen sie ihren Fans Einblicke in ihr Leben und ihre Musik, geben kreative Tutorials und musikalische Ideen für die Zeit zuhause. Auf kika.de gibt es ab sofort bis zum 18. April täglich und jeweils samstags um 16:20 Uhr am 11., 18., und 25. April bei KiKA die Specials zu sehen - alles unter "Gemeinsamzuhause".Die "Dein Song"-Finalist*innen ganz privatEines teilen die "Dein Song"-Fans und die Stars der Show: Sie verbringen aktuell die meiste Zeit zu Hause. Deshalb geben Leontina (Moderatorin), Anastassia, Alexander, Richi, Leo, Liam und Moritz, Ayla, Emmie Lee, Singa und Elul Tipps und musikalische Einblicke, um Abwechslung in den Alltag zu bringen. Vor allem Musik und Interaktivität stehen im Vordergrund. Die jungen Songwriter*innen zeigen, wie man die Zeit kreativ mit Musik nutzen kann - ganz nach der Devise: 'Mit Musik bist du nie allein'.Die Finalist*innen filmen sich selbst und machen kleine Homestorys. Sie tanzen, singen komponieren, spielen ihre Instrumente, zeigen ihren Alltag, beantworten Publikumsfragen und geben Tutorials für Interessierte. So können die Fans ihren Stars noch einmal ganz nah sein.In insgesamt 20 Videos auf kika.de (https://www.kika.de/dein-song/index.html), täglich bis 18. April sowie samstags 11., 18. und 25. April um 16:20 Uhr bei KiKA, zeigen sich die Stars ganz privat in "Dein Song Gemeinsamzuhause" (ZDF)."Dein Song"-Superfan gesucht!Die Zuschauer*innen der Show können sich mit einem kurzen Video auf kika.de (https://www.kika.de/dein-song/upload/deinsong-upload-100.html) um den Titel "Dein Song-Superfan" bewerben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - ob gesungen, getanzt oder gedichtet, Fans können zeigen, was sie zum 'Superfan' macht. Zu gewinnen gibt es zwei Karten für die große Finalshow 2021.Weitere Informationen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4567118