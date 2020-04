Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) empfehlen die NOVO 1,625% 2023 (ISIN AT0000A1LHT0/ WKN A186FM) der NOVOMATIC AG zu halten.Am 3. April habe NOVOMATIC ihre Ergebnisse für das GJ 19 veröffentlicht. Die Umsätze hätten leicht um 0,8% auf EUR 2.607 Mio. gesteigert werden können, das EBIT habe bei EUR 167 Mio. gelegen (EBIT-Marge: 6%). Der Konsolidierungskurs des Konzerns spiegelt sich bereits in der fundamentalen Lage wider: Der Free Cashflow belief sich unseren Berechnungen zufolge auf EUR 209 Mio. und lag damit deutlich über dem GJ 18 (EUR -11 Mio.), so die Analysten der RBI. Zudem sei es zu Cash-Zuflüssen aus Unternehmensverkäufen in Höhe von EUR 152 Mio. gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...