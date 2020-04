Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute werden die Bundesfinanzagentur sowie das britische Schatzamt am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Seit April sei die 10J-Rendite der Bund-Benchmarkanleihe kontinuierlich gestiegen. Die Investoren könnten heute mit einer durchschnittlichen Zuteilungsrendite von -0,31% rechnen. Der Renditevorsprung von Gilts mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber dem deutschen Pendant habe sich in den letzten Handelstagen eingeengt und stehe aktuell bei 73 Basispunkten. Damit sei der 10J-Spread so gering wie seit Januar 2028 nicht mehr. (08.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...