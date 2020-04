INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat im Geschäftsjahr 2019 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Die Erlöse des rheinhessischen Unternehmens kletterten währungsbereinigt um 5,7 Prozent auf 19,0 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch mitteilte. Der Konzerngewinn lag 2019 bei 2,7 Milliarden Euro nach 2,1 Milliarden im Jahr davor.



Die für die Vorlage der Zahlen vorgesehene Bilanz-Pressekonferenz war wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Der Kampf gegen das Virus bestimmt mittlerweile auch viele Aktivitäten von Boehringer. So beschäftigt sich unter anderem seit Januar ein stetig wachsendes Team von mehr als 100 Wissenschaftlern des Unternehmens mit Behandlungsmöglichkeiten gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Die solide Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre verbessere die Basis, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern, erklärte das Unternehmen.



Mit Blick auf das laufende Jahr 2020 schreibt Boehringer in seinem Unternehmensbericht unter anderem von einem schwieriger werdenden Marktumfeld und von einer "zunehmend erschwerten herausfordernden Planbarkeit der Geschäfte". Der Corona-Ausbruch sei "eine weitere mehrdimensionale Herausforderung" für Mitarbeiter, das weltweite Produktionsnetzwerk und die Lieferketten. Unter dem Strich wollen die Ingelheimer 2020 ihre Erlöse leicht steigern./chs/DP/fba

