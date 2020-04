DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Gea verschiebt seine Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie von Ende April auf das Jahresende. Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten habe sich Gea für die Verschiebung der Veranstaltung und gegen die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden, teilte MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. An der Höhe der geplanten Dividende von 85 Cent je Aktie für das Jahr 2019 hält das Gea-Management fest. Die Aktionäre sollen aber bereits einen Teil ihrer Dividende - 42 Cent je Aktie - zum ursprünglich vorgesehen Termin am 6. Mai 2020 erhalten./mne/mis

GEA GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de