Der Verband Druck & Medientechnik plädiert angesichts der Corona-Krise in einem offenen Brief an die Regierung für eine verstärkte lokale Produktion in der Drucker-Branche. So sollen österreichische Druckereien ausländischen vorgezogen werden, solange die Wirtschaft geschwächt ist, und Fördergelder an heimische Wertschöpfungsketten geknüpft werden, lauten die Forderungen des Verbands.Darüber hinaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...