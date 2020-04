FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Papiere steuern am Mittwoch auf ihren dritten Gewinntag in Folge zu. Nach dem Kurssprung um fast 9 Prozent am Montag und einer robusten Entwicklung am Dienstag rückten sie zur Wochenmitte in einem europaweit stabilisierten Branchenumfeld nochmals um 0,8 Prozent vor. Sie gehörten so zu den wenigen Gewinnern im Dax , der nach seiner Rally an den beiden Vortagen wieder Schwäche zeigte.



Aktien aus der europäischen Reisebranche zeigten sich am Mittwoch allgemein von ihrer stabilisierten Seite, für die Papiere des Tui-Konzerns ging es in London um 6 Prozent nach oben. Allerdings waren die Lufthansa-Papiere unter den Fluggesellschaften eher eine positive Ausnahme, andere Branchenpapiere wie Air France-KLM oder IAG bewegten sich in Paris und London mit den Märkten im Minus.



Mit ihrem Anstieg am Mittwoch konnten die Lufthansa-Aktien allerdings kein neues Zwischenhoch markieren, da sie tags zuvor in der Spitze schon deutlich über die 9-Euro-Marke vorgeprescht waren. Diese Schwelle erwies sich nun wieder als Hürde. Analysten blicken denn auch nicht optimistischer auf die Aktie. Die DZ Bank etwa nahm die Aktien auf ihre Liste der "Short-Ideen" auf. Damit wäre sie ein Kandidat, um auf fallende Kurse zu setzen.



Dirk Schlamp gab in seiner Studie zwar zu, dass die Lufthansa am Vortag mit einem umfangreichen Schrumpfungsprogramm überrascht habe, mit dem sie sich für die Zeit nach dem Coronavirus rüste. Wegen des ungünstigen Chance-Risiko-Profils rät er aber weiter zum Verkauf der Aktie und erwartet, dass sie aufgrund der schwierigen Marktlage weiter unter Druck bleiben wird./tih/stw/fba

