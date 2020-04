FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea kann seine Hauptversammlung wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 30. April durchführen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es das Aktionärstreffen auf einen noch nicht genannten Termin am Jahresende verschoben. An dem Dividendenvorschlag von 0,85 Euro je Aktie halten Vorstand und Aufsichtsrat fest. Weil dafür aber ein Hauptversammlungsbeschluss nötig ist, will Gea auf Basis der beiden letzten maßgeblichen Jahresabschlüsse vorab den gesetzlich maximal möglichen Abschlagsbetrag von 0,42 Euro je Aktie an die Aktionäre zum bisher geplanten Tag der Auszahlung der Dividende, dem 6. Mai, ausschütten.

