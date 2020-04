Aktie im Fokus - RWE: Die Aktie des DAX-Konzerns RWE notierte am 20. Februar 2020 ...

Die Aktie des DAX-Konzerns RWE notierte am 20. Februar 2020 auf einem letzten Hoch von 34,64 Euro. Danach fiel das Wertpapier bis zum 23. März 2020 auf ein Verlaufstief von 20,05 Euro zurück. Aufgrund dieses Kursverlaufs wären die nächsten Ziele auf der Ober- Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände lägen bei 25,64 Euro, 27,36 Euro, 29,08 Euro, 31,21 Euro und 34,64 Euro.

Die Unterstützungen kämen bei 23,51 Euro und 20,05 Euro in Betracht. Die Experten von RBC vergaben ein Kursziel von 30,00 Euro und die der UBS ein Ziel von 27,00 Euro. Besonders das Kursziel von 30,00 Euro wäre hier hervorzuheben, denn vom 06. März auf den 09. März 2020 stünde noch ein Kurslückenschluss an. Die Kurslücke klafft von 30,71 bis 29,99 Euro. Das Kursziel wäre also bereits beim Erreichen der unteren Kurslückenkante erreicht.

Long: DE000MF2MJE2 Morgan Stanley Faktor 2 RWE

Short: DE000MC46SV7 Morgan Stanley Faktor 2 RWE

