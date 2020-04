Guten Morgen,in den kommenden Wochen wir der Neustart der Weltwirtschaft die Schlagzeilen ergänzen und in den Mittelpunkt rücken. Immerhin geht es um einen historisch einmaligen Einbruch von ungeahnter Größe, denn wo alles geschlossen ist, kann natürlich auch nichts geschaffen werden. Und da es kein historisches Vorbild gibt oder ein Plan dafür, wie eine Wirtschaft auf "Reset" gestellt werden kann, wird es vermutlich ein langsames Hochfahren sein.Dabei ist der Umstand, dass China uns in der Krise zwei Schritte voraus ist, sicher ein Vorteil, aber einer, der zu denken gibt. Bleibt China uns jetzt immer voraus? Und wenn ja, was bedeutet das? Wir können uns nicht vorstellen, dass es im zweiten Halbjahr eine Rückkehr zur alten Normalität gibt, sondern es vielmehr eine Ordnung gibt, in der zahlreiche Weichen gestellt werden. Wer die Verlierer und wer die Gewinner sein werden, ist derzeit noch nicht erkennbar.

