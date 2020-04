FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Volkswagen will mit einem Partner eine flexible Schnellladesäule in China produzieren. Wie VW mitteilte, hat Volkswagen Group Components mit dem Startup Shanghai DU-Power New Energy Technical Co eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Serienproduktion soll im zweiten Halbjahr 2020 beginnen. Dazu gründet VW mit seinem Partner ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen.

Wie bereits angekündigt, wird die flexible Schnellladesäule zukünftig auch am Standort Hannover gefertigt. Die Produktion soll in diesem Jahr starten.

April 08, 2020 05:03 ET (09:03 GMT)

