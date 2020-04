Köln (ots) - Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance und die Mediaagentur Mediaplan Hamburg gratulieren dem Unternehmen Peter Kölln in einer großangelegten Multimedia-Kampagne zum 200-jährigen Firmenjubiläum. Die ersten Glückwünsche sind seit dem 8. April 2020 in verschiedenen Print-Titeln zu finden; Anfang Mai folgen dann TV- und Onlinemaßnahmen.Im TV hat sich Peter Kölln für Movesplits im Zusammenspiel mit der prägnanten und bekannten Station ID der jeweiligen Sender entschieden. Die Movesplits greifen thematisch das Jubiläum des Unternehmens auf und gratulieren zu 200 Jahren "Aus Hafer, von Herzen.". Die Special-Ads werden sowohl bei RTL als auch bei VOX eingesetzt - im Umfeld von "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12", "Unter Uns", "Alles was zählt", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Shopping Queen" und "Das perfekte Dinner".Analog zum TV-Spot werden die Glückwünsche in die digitale Welt übersetzt und bei TVNOW mit dem Intro-Move-Takeover eingebettet. Vor Start der ausgewählten Sendung wird die bekannte Station ID des Senders eingeblendet, die dann von den Glückwünschen überlagert wird. Im Anschluss startet der Content im Player, während der Rahmen im Jubiläums-Design gestaltet ist. Dieser legt seinen Fokus auf Blütenzarte Köllnflocken und die Jubiläumsmüslis. Der Rahmen bleibt noch einige Sekunden stehen, bevor der Content dann ins Vollbild wechselt.Neben Glückwünschen im Bewegtbild wird das Jubiläum aber auch mit klassischen Anzeigenmotiven in "ELTERN FAMILY", "ESSEN&TRINKEN", "LANDLUST", "EINFACH HAUSGEMACHT", "LIVING AT HOME" und "11 FREUNDE" mit den unterschiedlichsten Zielgruppen in passgenauen redaktionellen Umfeldern gefeiert. Zudem gratulieren "STERN", "BRIGITTE", "GALA", "ELTERN" und "BARBARA" mit individuellen Statements - im Stil der jeweiligen Medienmarke - und sorgen damit für einen Überraschungseffekt und hohe Aufmerksamkeit.Jörg Büttner, Leitung Marketing Peter Kölln: "Mit dem Jubiläum erinnern wir uns an einen tüchtigen jungen Mann namens Peter Kölln, der vor 200 Jahren am Elmshorner Hafen eine Hafermühle errichtete, um die ansässigen Seefahrer mit Proviant zu versorgen. Noch heute sind wir ein Familienunternehmen, mit viel Erfahrung einer großen Portion Leidenschaft sowie ein Gespür für innovative Haferideen, die begeistern. Das crossmediale Konzept der Ad Alliance hat uns gleich auf zwei Ebenen zugesagt: der konzeptionellen sowie der Ebene des kooperativen Miteinanders. Nur wenn beides gleichwertig nebeneinander existiert, kann in einer Zusammenarbeit etwas 'Sagenhaftes' entstehen. Und das ist es, was wir als Jubilar uns in diesem Jahr wünschen. Dass man über uns spricht."Frank Vogel, CMO für Ad Alliance: "200-jähriges Bestehen! Wir freuen uns sehr, dass sich Peter Kölln für ihre große Jubiläumskampagne die Ad Alliance als Premium-Vermarktungspartner ausgesucht hat. Egal ob TV, Digital oder Print, Peter Kölln ist zielgruppengenau in unser Portfolio eingebunden und gemeinsam mit unseren Medienmarken können wir mit hohem Wiedererkennungswert das Firmenjubiläum feiern."Zusätzlich zur großen Jubiläums-Kampagne im Frühjahr/Sommer 2020 wird die Ad Alliance gemeinsam mit der Agentur Mediaplan Hamburg auch im Herbst dieses Jahres eine crossmediale Inszenierung für Peter Kölln realisieren.Bilder der Kampagne können im Newsroom der Mediengruppe RTL heruntergeladen werden. Dort sind auch die Movesplits als Video hinterlegt.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/4567262