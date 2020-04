Notverkäufe stürzten die Krisenwährung mitten in der Krise in die Krise. Gold wurde verkauft, um andere Löcher (aus Aktiengeschäften) zu stopfen. Gold steht im Fokus bei dem Zertifikate-Talk mit dem Rohstoff- und Devisenexperten der Deutschen Bank Michael Blumenroth. Groß-Investoren trennen sich von Gold, während Kleinanleger kaufen. Ist Gold zu teuer? Oder ist der vermeintlich "sichere Hafen" in der Krise? Wie sind die Aussichten inmitten phantastischer Rettungsprogramme der Notenbanken, die zu hoher Verschuldung, aber womöglich auch zu mehr Inflation führen? Antje Erhard hat nachgefragt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv