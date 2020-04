Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Corona-Krise und kein Ende. Nach wie vor hält der "Lockdown" an, nach wie vor ist auch eine Exit-Strategie der Bundesregierung unklar. Andreas Lipkow von Comdirect hält vor allem die Zeitkomponente für entscheidend. Sollte sich sich die Phase des Lockdown in Deutschland bis in den Juni hinein verlängern, könnten die Auswirkungen auf die Wirtschaft immens sein. Auf den Arbeitsmärkten sieht Lipkow bereits Effekte angekommen. Die jüngsten US-Zahlen bezeichnet er als katastrophal. Die nächsten Daten könnten sogar noch alles bisher Gesehene übertreffen. Allerdings verweist der Experte auch auf die Kurzlebigkeit des US-Arbeitsmarktes. Außerdem geht es im folgenden Interview um die aktuelle Lage bei den Ölpreisen, die jüngsten Maßnahmen der Lufthansa und den Einstieg von Saudi-Arabien beim angeschlagenen Kreuzfahrtkonzern Carnival.