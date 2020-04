Unterföhring (ots) - Runter vom Sofa. Rein in die Sporthose. Ran an den Osterspeck. Zuhause natürlich. Ab 14. April heizen Fernanda Brandão und Daniel Aminati in "Train My Body" den ProSieben-Zuschauern sportlich ein. Mit acht jeweils 30-minütigen Workouts, u.a. aus Daniel Aminatis Programm "Mach dich krass", bringen die beiden Fitness-Profis die Zuschauer vor dem heimischen TV zum Schwitzen. Jedes Workout setzt einen anderen Fokus: Wenn die Bauchmuskeln vom Vortag noch brennen, liegt der Schwerpunkt am nächsten Tag auf den Beinen. Muskelkater im Bizeps steht dem Cardio-Workout nicht im Wege. Und schmerzende Beine hindern nicht am Core-Training. Wie im echten Fitnessstudio eben auch."Train My Body" - 4 Folgen à zwei Workouts am 14./15./16. und 20. April, 11:00 bis 12:00 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKatrin DietzKommunikation / PRTel. +49 [89] 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com BildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4567328