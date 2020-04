Unterföhring (ots) -- Das Spin-off zur beliebten Actionserie "9-1-1"- In den Hauptrollen Rob Lowe und Liv Tyler- Über einen Feuerwehrmann aus New York, der in Texas eine neueFeuerwache aufbaut- Von den Machern von "American Horror Story"- Ab 22. April immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go, SkyTicket sowie auf Abruf auf Sky Q- Alle bisherigen Staffeln von "9-1-1" als Sky Boxset verfügbar 8. April 2020 - Neuer Schauplatz, neue Stars, altbekannte Spannung: Im "9-1-1"-Spin-off zieht Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe) von Manhattan nach Austin, um unterstützt von Rettungssanitäterin Michelle (Liv Tyler) eine neue Station aufzubauen - und im Lone Star State Leben zu retten. Die erste Staffel des Spin-Offs ist ab 22. April immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen, sowie auf Sky Go, Sky Q und Sky Ticket verfügbar. Alle bisher veröffentlichten Staffeln von "9-1-1" stehen außerdem als Sky Boxset bereit.Über "9-1-1: Lone Star":Nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 musste Feuerwehrmann Owen Strand (Rob Lowe) seine Station in New York von Grund auf neu aufbauen. Nun soll er das Gleiche in Austin, Texas schaffen, wo bei einer Explosion fast alle Einsatzkräfte einer Feuerwache ums Leben kamen. Zusammen mit seinem erwachsenen Sohn macht er sich in den Lone Star State auf und stellt ein Team an talentierten Lebensrettern auf. Unterstützt von der resoluten Rettungssanitäterin Michelle Blake (Liv Tyler), führt er seine Frauen und Männer unterschiedlichster Herkunft bald in spektakuläre Einsätze, u.a. bei einem verheerenden Tornado. Doch mehr als der harte Arbeitsalltag machen Owen und seinem Sohn ihre Dämonen aus der Vergangenheit zu schaffen.Spin-off mit frischer Starpower: Im Gegensatz zu vielen Serien-Spin-offs dreht sich "9-1-1: Lone Star" nicht um bereits eingeführte Figuren, sondern schickt mit Rob Lowe ("The West Wing") und Liv Tyler ("Der Herr der Ringe", "Armageddon") ein ganz neues Star-Duo in gefährliche Notfalleinsätze. Mit "9-1-1" hat der Ableger jedoch die spannende Action und rasante Inszenierung verschiedenster Unfall- und Katastrophenszenarien gemeinsam. Auch die oft dramatischen Backstorys der einzelnen Figuren fehlen nicht. Schließlich ist mit Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear wieder das Kreativteam von "9-1-1" und "American Horror Story" im Einsatz.Facts:Originaltitel: "9-1-1: Lone Star", 1. Staffel, zehn Episoden, je ca. 45 Minuten, Dramaserie USA 2019. Von Brad Falchuk, Tim Minear und Ryan Murphy. Mit Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack, Ronen Rubenstein, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works und Rafael Silva und vielen anderen.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4567342